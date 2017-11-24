Tasarruf sahipliği oranı yüzde 15,4’e yükseldi
ING Bank, 2011 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2017 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Geçen çeyrekte yüzde 13,8 olan kentsel nüfusta tasarruf sahipliği oranı araştırma döneminde yüzde 15,4 ile yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
Tasarruf oranında yaşanan artışa karşın yakın zamanda tasarruf yapmayı planlayanların oranında geçen çeyrekte başlayan düşüş eğilimi devam etti. Buna göre tasarrufu olmayan ancak yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı iki çeyrek arasında yüzde 29,9’dan yüzde 24,6’ya geriledi.
Bu kitle arasında gelecek 3 ay içinde tasarruf yapmayı planlayanların orasındaki artış ise daha dikkat çekici oldu. Yılın 2. çeyreğinde yüzde 23,5 olan oran bu araştırma döneminde 9 puanlık gerilemeyle yüzde 14,4’e indi.
45 YAŞ VE ÜZERİNDE TASARRUF ARTTI
Sonuçlar yaş grubu bazında incelendiğinde tasarruf sahipleri içinde 35-44 yaş grubunun payının yüzde 24’den yüzde 21’e gerilediği gözlendi. Buna karşılık 45 yaş üzeri grubun payı yüzde 26’dan yüzde 30’a çıktı.
Bu dönemde bekar erkekler arasında tasarruf edenlerin oranında düşüş gözlenirken, evli, bekar ve çalışan olmak üzere tüm kadın gruplarının içerisindeki tasarruf oranında yükseliş oldu. “Tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı için” tasarruf edemeyenlerin oranında yüzde 75’ten yüzde 84’e anlamlı bir yükseliş yaşanırken; tasarruf edememe gerekçelerinde öne çıkan ikinci madde yüzde 9 ile “borçlarımdan dolayı” cevabı oldu.
Bununla birlikte görüşülen kişiler arasında aynı hanede yaşayan başkaları tarafından tasarruf yapıldığını belirtenlerin oranında yüzde 32’den yüzde 36’ya bir artış yaşandı. Tasarrufu olanların gerekçelerine bakıldığında ilk sırada yer alan “geleceğe yatırım” amacı, 2017 3. çeyreğinde yüzde 41’den yüzde 47’ye yükseldi. İkinci sırada yer alan “çocuklarım için” gerekçesi yüzde 29’dan yüzde 26’ya gerilerken, “beklenmedik durumlara karşı güvence olması için” diyenlerin oranı yüzde 11 ile geçmiş çeyrekteki seviyesini korudu.
DÜZENLİ TASARRUF YÜZDE 68
Tasarruf etmenin bir alışkanlık olduğunu ortaya koyan araştırmaya göre, düzenli tasarruf yapanların oranı 2017 3. çeyreğinde önceki dönemle hemen hemen aynı seviyeyi koruyarak yüzde 68 olarak gerçekleşti. Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında son 3 ay içinde tasarruf yapmış olanların oranı yüzde 45’ten yüzde 36’ya önemli bir düşüş kaydederken, gelecek 3 ay içinde tasarruf yapmayı planlayanların oranında da yüzde 57’den yüzde 46’ya bir düşüş yaşandı.
Tasarruf araçları tercihlerinde, 2014 sonundan bu yana yüzde 75’in üzerinde ve belirgin bir artış eğiliminde olan mali sistem için varlıkların, toplam varlıklar içindeki payı bugüne kadar en yüksek seviye olan yüzde 84’e ulaştı. Bir önceki çeyrekte yüzde 28 iken bu araştırma döneminde yüzde 32 ile bugüne kadar ulaştığı en yüksek seviyeyi yakalayan Bireysel Emeklilik Fonları da en çok tercih edilen tasarruf aracı oldu. TL vadeli hesap yüzde 23’ten yüzde 18’e gerilerken, vadesiz hesabı tercih edenlerin oranı yüzde 6’dan yüzde 11’e çıktı.
İçeriği her çeyrekte zenginleştirilen araştırmanın bu döneminde katılımcılara ekonomi gündemini ne kadar takip ettikleri soruldu. Katılımcıların yarıdan fazlası (yüzde 53) ekonomi gündemini ve haberlerini takip ettiğini belirtti. Takip etme sıklığında ise yüzde 58 ile “her gün” yanıtı ilk sırayı aldı. Haftada birkaç kez takip edenlerin oranı yüzde 21, haftada bir kez takip edenlerin oranı yüzde 12 oldu. Ekonomi gündemini izlemede en önemli kaynak yüzde 85 gibi yüksek bir oranla televizyon olurken, onu yüzde 45 ile internet ve web siteleri, yüzde 14 ile gazete izledi.
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