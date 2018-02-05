TEB voleybol takımlarından global başarı
Dünyada birçok ülkede düzenlenen ve branşlarında ülke şampiyonu olan kurumsal takımların dünya şampiyonluğu için mücadele ettiği ‘World Corporate Games’, bu yıl ABD/ Houston’da yapıldı.
Çalışanlarının sportif faaliyetlerine destek veren Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) kadın ve erkek voleybol takımları, Türkiye şampiyonu sıfatıyla katıldıkları ‘World Corporate Games’ turnuvasından başarıyla döndü.
TEB erkek voleybol takımı turnuvada dünya şampiyonu olurken, TEB kadın voleybol takımı ise dünya ikinciliğini kazandı. Ayrıca TEB voleybol takımları, şampiyonadaki voleybol branşında toplamda en yüksek puan alan kurum da oldu.
Yetkililer, böylece ilk defa bir Türk şirketinin adının ‘2017 Yılı World Corporate Games Voleybol Branş Şampiyonu’ olarak birincilik kürsüsüne yazıldığını kaydetti.
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