Tepe Emlak Yatırım, 365 AVM’nin yönetimini üstlendi
Ankara’nın önemli lokasyonlarından Çankaya’da bulunan 365 AVM, Tepe Emlak Yatırım’ın yönetimindeki alışveriş merkezleri arasına girdi.
Güçlü marka karması, rahat dolaşım alanları ve kolay ulaşılabilir lokasyonuyla bölgesinin en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden olan 365 AVM, Tepe Emlak Yatırım’ın uzman kiralama ve yönetim bakış açısıyla fark yaratacak.
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