TL değer kazanıyor
Son dönemde kur 5,30’un altına geldi. ABD ile ilişkilerin normalleşmesi ve FED’in 2019’da ilave şahin olma potansiyelinin zayıflaması, dolarda baskı yaratıyor.
Uzmanlara göre, bu durum TL’ye pozitif yansımaya devam edebilir. Enflasyonda iyileşme görülmesi iyimserliği artırarak kuru daha aşağılara götürebilir.
TL, 13 Ağustos’ta gördüğü dolar karşısındaki tarihi zayıf seviyesinden bugüne kadar yüzde 30 değer kazandı.
Kur, 5,30 önemli destek noktasının altını test etmesi itibarıyla 5,00 ana bandını,teknik aralık olarak da 4,76-4,87’yi hedefleyebilecek potansiyel oluşturabilir.
5,00 öncesindeki kısa-orta vadeli destek seviyeleri 5,22 ve5,12. 5,32 üzerindeki seyrine devam ederse yukarı hareket gelebilir.
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