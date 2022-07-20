Menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renge sahip akıllı araçta dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyiminin üst seviyeye taşınması hedefleniyor. İçeride C SUV’un tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan oluşturulmuş durumda bulunuyor. İç mekânda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alırken, orta sütunu ortadan kaldıran tasarımla kapılar bir kitap gibi açılıyor. Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor. Emniyet kemerlerinde ise özgünlüğü vurgulamak için açık mavi renk tercihi dikkati çekiyor.