Tomtom’u Lizbon’a taşıyacak

Haziran 6, 2017 0 Yorum 37 Okunma
Tomtom’u Lizbon’a taşıyacak

İstanbul’un tarihi bölgelerinden Tophane’de Tomtom Gardens projesini hayata geçiren Krea Gayrimenkul, yurtdışına açılıyor.

Lizbon’da Prima Collection markasıyla yenileme projelerine başlayan şirket, önümüzdeki iki yılda yurtiçinde ve yurtdışındaki projelere yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yapacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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