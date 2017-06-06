Tomtom’u Lizbon’a taşıyacak
İstanbul’un tarihi bölgelerinden Tophane’de Tomtom Gardens projesini hayata geçiren Krea Gayrimenkul, yurtdışına açılıyor.
Lizbon’da Prima Collection markasıyla yenileme projelerine başlayan şirket, önümüzdeki iki yılda yurtiçinde ve yurtdışındaki projelere yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yapacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Konut sektöründe markayla fark yarattılar
Sonraki haber Armut Avrupa’da 7 ülkeye açılıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?