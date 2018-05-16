Turizmciler düğünlere daha çok odaklanacak
Türkiye, dünyada 165 milyar dolara ulaştığı tahmin edilen düğün pazarındaki payını artırmaya hazırlanıyor.
Turizmciler, bu yıl düğünlere odaklanacak.
Turizm içindeki payının yüzde 10’lara ulaştığı tahmin edilen düğün turizminde bu yıl yüzde 20 büyüme bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Sağlıkta yurtdışında büyümeyi hedefliyor
Sonraki haber İstanbul'a yakınlığın meyvelerini topluyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?