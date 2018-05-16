Turizmciler düğünlere daha çok odaklanacak

Mayıs 16, 2018 0 Yorum 81 Okunma
Turizmciler düğünlere daha çok odaklanacak

Türkiye, dünyada 165 milyar dolara ulaştığı tahmin edilen düğün pazarındaki payını artırmaya hazırlanıyor.

Turizmciler, bu yıl düğünlere odaklanacak.

Turizm içindeki payının yüzde 10’lara ulaştığı tahmin edilen düğün turizminde bu yıl yüzde 20 büyüme bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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