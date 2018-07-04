Türk Cumhuriyetleri’ne açılmayı planlıyor

Temmuz 4, 2018 0 Yorum 102 Okunma
Türk Cumhuriyetleri’ne açılmayı planlıyor

Araç kiralama şirketi Enterprise Türkiye, 2017’yi 485 milyon TL ciroyla kapattı.

Türkiye’de büyümesini sürdüren şirket bir taraftan da Türk Cumhuriyetleri’ne göz dikti.

İlk etapta Azerbaycan ve Özbekistan pazarlarına girmek için hazırlık yapıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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