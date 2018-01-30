Türk Telekom’un faaliyet rakamları etkileyici
“2017 dokuz ayda faaliyet rakamlarını etkileyici bulduğumuz Türk Telekom’un cirosu yıllık yüzde 12 büyümeyle 13 milyar 340 milyon TL’ye ulaştı. Büyüme; mobil ve sabit geniş bant iş bölümlerin cirosundaki yıllık yüzde 17 artıştan kaynaklandı.
2017 Eylül sonunda geniş bant abone sayısı yıllık 1 milyon artışla 9,4 milyona, mobil abone sayısı yıllık 800 bin artışla 19,2 milyona,TV aboneleri yıllık 600 bin artışla 2,5 milyona ulaştı.
Dokuz ayda FVAÖK marjı, 2016 dokuz aydaki yüzde 34’ten yüzde 36,9’a çıktı. Bu artış; kârlı ciro büyümesi, etkin yönetimsel iyileştirmeler ve 4,5G ile ilgili ticari giderlerin azalmasıyla sağlandı.
2018’de güçlü mobil data ciro büyümesinin süreceğini düşünüyoruz. Geniş bant tarafında fibere geçişin güçlü kalmaya devam etmesini ve ‘İnternet Bizden’ kampanyasıyla yeni abonelerin artmasını bekliyoruz.”
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