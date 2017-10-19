Turkcell’in getirisi ‘Endeksin Üzerinde’
4,5G’ye geçişin birinci yılı itibarıyla Turkcell 81 ilde yüzde 83,79 oranında kapsama alanına ulaştı. Turkcell’in yaptığı yatırımlar ve artan talep çerçevesinde data ve dijital servis gelirleri, 2016 yılının ikinci çeyreğine göre 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 79 büyüdü.
İkinci çeyrekte satış gelirlerinde de yüzde 24’lük kuvvetli bir artış yaşandı. Grup içerisinde akıllı telefonların payının artması ve artan data kullanımı, satışların ve FVAÖK’ün artmasında da etkili oldu. Yoğun veri kullanımı, ortalama kullanıcı başına gelirlerdeki artış, paket yükseltmeleri, enflasyonist fiyatlama ve başarılı maliyet yönetimi programı çerçevesinde Turkcell’i beğeniyoruz.
Tüketici finansmanı faaliyetlerindeki büyümeyle artan net borç pozisyonu ise handikap olarak karşımıza çıkıyor. Turkcell için 15,10 TL hedef fiyatla ‘Endeks Üzeri Getiri’ önerisi veriyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?