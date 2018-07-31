Türkiye’de 100 otele ulaşmayı hedefliyor

Temmuz 31, 2018 0 Yorum 82 Okunma
Türkiye’de 100 otele ulaşmayı hedefliyor

Hilton, Türkiye pazarına 64 yıl önce giren ilk yabancı otel zinciri.

2006 yılından itibaren yatırım atağına geçen zincir, Türkiye’de sekiz olan otel sayısını yeni markalarla bugün
58’e ulaştırmış durumda.

Şirket, bu sayıyı 4-5 yıl içinde 100’e çıkarmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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