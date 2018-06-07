Türkiye’deki Araplar yeni pazar yarattı

Haziran 7, 2018 0 Yorum 61 Okunma
Türkiye’deki Araplar yeni pazar yarattı

Türkiye’de yerleşik Arap kökenli yabancı sayısının giderek artması, yurtiçinde yeni bir ekonominin oluşmasını sağladı.

Telekomünikasyon şirketleri Araplara özel tarifeler oluştururken, perakendeciler de bu müşterileri mağazalarına çekmek için çabalıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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