Türkiye’deki Araplar yeni pazar yarattı
Türkiye’de yerleşik Arap kökenli yabancı sayısının giderek artması, yurtiçinde yeni bir ekonominin oluşmasını sağladı.
Telekomünikasyon şirketleri Araplara özel tarifeler oluştururken, perakendeciler de bu müşterileri mağazalarına çekmek için çabalıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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