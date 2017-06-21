Türkiye’deki terzilere gelinlikte rakip oldu
2010 yılında Türkiye pazarına giren Amerikalı gelinlik markası Oleg Cassini, mağazalaşma atağına kalkıyor.
2017 yılını 24 mağazayla kapatmaya hazırlanan şirket, 2020 sonuna kadar ise 50 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.
Türkiye’yi bir üs olarak gördüklerini söyleyen Oleg Cassini’nin CEO’su Jeff Zelenko, “2020 yılında 20-25 bin gelinlik ve 100 binden fazla abiye satmayı hedefliyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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