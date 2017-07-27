Türkiye’den dünyaya korna ihraç ediyor

Temmuz 27, 2017 0 Yorum 53 Okunma
Türkiye’den dünyaya korna ihraç ediyor

Bursa ve Çin’deki fabrikalarında ürettiği kornaları 60’ın üzerinde ülkeye ihraç eden Seger Korna, Renault’un global tedarikçisi konumunda.

Ayrıca Audi, Volkswagen, Nissan, Honda, Tesla gibi birçok başka markaya da korna üretiyor.

Daha fazla global markaya satış yapmayı hedefleyen şirket, yeni bir yatırımla üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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