Türkiye’den dünyaya korna ihraç ediyor
Bursa ve Çin’deki fabrikalarında ürettiği kornaları 60’ın üzerinde ülkeye ihraç eden Seger Korna, Renault’un global tedarikçisi konumunda.
Ayrıca Audi, Volkswagen, Nissan, Honda, Tesla gibi birçok başka markaya da korna üretiyor.
Daha fazla global markaya satış yapmayı hedefleyen şirket, yeni bir yatırımla üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Amacımız, sürdürülebilir kârlı büyüme
Sonraki haber Yemek kartlarında rekabet kızışıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?