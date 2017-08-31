Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç ediyor
Elektronet, akıllı şehir, sanayi 4.0, dijital altyapı ve finansal teknoloji konularında faaliyet gösteriyor.
Bugüne kadar 22 bin adet ATM kuran şirket, Türkiye’de altı, yurtdışında ise 30’a yakın finans kuruluşuyla çalışıyor.
Elektronet İcra Kurulu Başkanı Can Yanyalı, “Geçen yıl 120 milyon TL olan ciromuz bu yıl 160 milyon TL’ye çıkacak. Ciromuzun yüzde 10’unu AR-GE’ye ayırıyoruz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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