Türkiye’nin en büyük estetik hastanesi geliyor
Esteticium markasıyla Bahçeşehir’de ilk medikal estetik ve plastik cerrahi merkezini açan Astra Group, şimdi de Türkiye’nin en büyük medikal estetik ve plastik cerrahi hastanesini açmaya hazırlanıyor.
50 milyon TL’ye mal olacak hastane yatırımı Ataşehir’de yapılacak.
Grup, Ataşehir’de bulunan genel merkezini Maslak 1453’e taşımayı planlayan Ağaoğlu’nun boşalttığı binaya talip oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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