Türkiye’yi 120 ülkeye fahri konsoloslar bağlıyor

Ekim 25, 2018 0 Yorum 71 Okunma
Türkiye’yi 120 ülkeye fahri konsoloslar bağlıyor

Estonya’dan Fiji’ye kadar 120’ye yakın ülkeyle Türkiye arasında köprü görevi gören fahri konsolosların sayısı 450’yi buldu.

Diplomatik ilişkilerin yanı sıra ticari ve kültürel lobi faaliyetleri yürüten bu kişiler genelde yurtdışında etkin iş insanları arasından seçiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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