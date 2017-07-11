Türkiye’yi otomotivde AR-GE üssü yapacak
Otomotiv markalarına teknoloji üreten Avusturyalı AVL, Türkiye’de büyüme kararı aldı.
Son iki yılda İstanbul’da iki AR-GE merkezi açıp 130 mühendis istihdam eden AVL Türkiye, iki yıl içinde mühendis sayısını 200’e çıkaracak.
2018’e kadar üçüncü AR-GE merkezini açmayı planladıklarını söyleyen AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Umut Genç, “Yeni dönemde hedefimizde savunma ihaleleri var” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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