Türkiye’yi üretimde merkez yapacak

Temmuz 31, 2018 0 Yorum 92 Okunma
Türkiye’yi üretimde merkez yapacak

Biyoteknolojik ilaç üreticisi İran merkezli CinnaGen İlaç, 100 milyon dolara mal olan Türkiye yatırımını bu yılın sonunda devreye alacak.

Şirket, Türkiye’yi AR-GE ve üretim merkezi yapmayı planlıyor. Türkiye’den 20 ülkeye ihracat yapılması da hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap