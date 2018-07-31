Türkiye’yi üretimde merkez yapacak
Biyoteknolojik ilaç üreticisi İran merkezli CinnaGen İlaç, 100 milyon dolara mal olan Türkiye yatırımını bu yılın sonunda devreye alacak.
Şirket, Türkiye’yi AR-GE ve üretim merkezi yapmayı planlıyor. Türkiye’den 20 ülkeye ihracat yapılması da hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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