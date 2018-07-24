Türkler yurtdışında yeni limanlar peşinde
Yurtdışında 29 limanda işletmeci olarak yer alan Türk yatırımcılar, bu yıl önemli satın alma ve ortaklıklara imza atmaya hazırlanıyor.
Satın alma veya ortaklık konusunda iştahı yüksek olan yatırımcılar arasında Yıldırım, Global Ports ve Arkas’ın adı öne çıkıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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