Turquality destekleri 2,2 milyar TL’yi buldu
11 yıl önce başlatılan ve dünyanın ilk devlet destekli marka geliştirme programı olan Turquality ile bugüne kadar 2,2 milyar TL’lik destek verildi.
Bu kapsamda 180 şirketin yurtdışında açtığı 2 binin üzerinde noktaya destek sağlandı.
Önümüzdeki dönemde ruhsatlandırma, klinik test çalışmaları ve danışmanlık gibi hizmetlerin de desteklenmesiyle Turquality’nin daha da büyümesi planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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