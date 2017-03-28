Tuzla’yı fuarcılık merkezi yapacak
Gürsoy Grubu ile ayrıldıktan sonra Via Fuarcılık’ı kuran Via Grup Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, tersaneler bölgesi Tuzla’yı gemi ve yat fuarcılığında küresel marka yapmaya soyundu.
Via Fuarcılık, bu yıl üç büyük fuara imza atacak. Bayraktar, “Nisan’da Tuzla’da ilk kez gemicilik fuarı yapacağız.
Amacımız Tuzla’yı uluslararası bir gemi ve yat fuarı merkezi haline getirmek” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Kazablanka’da fabrika kuracak
Sonraki haber Konut sektöründe butik proje dönemi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?