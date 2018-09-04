Üç bölgedeki 67 ülkeyi Türkiye’den yönetecek

Eylül 4, 2018 0 Yorum 179 Okunma
Üç bölgedeki 67 ülkeyi Türkiye’den yönetecek

Türkiye, dünyanın en büyük otomotiv tedarik şirketlerinden biri olan İngiliz Delphi Technologies’in bölgesel üssü oluyor.

Şirket, Kafkaslar, Ortadoğu ve Afrika’da bulunan 67 ülkedeki satış sonrası operasyonlarını bu yıldan itibaren İstanbul’dan yönetecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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