Üç haneli büyümeyi bu yıl da sürdürecek

Ocak 31, 2017 0 Yorum 31 Okunma
Üç haneli büyümeyi bu yıl da sürdürecek

Bugüne kadar organik sektöründe 19 milyon dolarlık yatırım hayata geçiren Doğan Organik, 2015 başında piyasaya sunduğu Yoncadan markasıyla büyümeye odaklandı.

Bir yılda yüzde 290’lık büyüme yakalayan Yoncadan, 2017’de de frene basmayacak.

2017’de yine üç haneli büyüme planladıklarını belirten Yoncadan Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Bilgin, “Bu yılki ciro hedefimiz 18 milyon TL” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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