Üç yıllık hedeflere doğru güçlü başlangıç
2017 son çeyrek sonuçlarıyla açıkladığımız 2018 yılı hedeflerimizi yukarı yönlü güncelledik. 2018-2020 arasında gelirde yılda ortalama yüzde 14-16 büyüme bekliyoruz. Gelir büyümemizi 4.5G ve dijital servislerimizi gelire dönüştürerek sağlayacağız.
2018-2020 arasında yüzde 37-40 FVAÖK marjı elde edeceğimizi tahmin ediyoruz. Lisans hariç operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranının yüzde 18-16 olmasını öngörüyoruz.
Bu yıl 1,9 milyar TL temettü dağıtacağız. Böylece 2010’dan bu yana net kârımızın yaklaşık yüzde 60’ını temettü olarak dağıtmış olacağız.
2018 ilk çeyrek finansal ve operasyonel performansımız güçlü seyrine devam ederek öngördüğümüz üç yıllık hedeflere doğru ilerlediğimizi teyit etti. Grup bazında yüzde 17,5 büyümeyle 4,8 milyar TL gelir elde ettik.
FVAÖK yüzde 44,4 artışla 2 milyar TL’ye ulaşırken FVAÖK marjı 8 puan yükselerek yüzde 42,5 oldu. Net kârımız yıllık bazda yüzde 9,2 artışla 501 milyon TL’ye ulaştı.
Bu çeyrekte Türkiye’de 155 bini faturalı olmak üzere 536 bin net mobil abone kazandık. Toplamda 37,3 milyon müşteriye ulaştık.
Kaan Terzioğlu/Turkcell Genel Müdürü
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?