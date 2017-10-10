Üçüncü Havalimanı’na 4 bin konut yapacak
Üçüncü Havalimanı’nın 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının 2018 yılının şubat ayında tamamlanması planlanıyor. Tamamı işletmeye açıldığında 150 bin kişiye istihdam sağlayacak olan havalimanı İstanbul’un merkezine 45 km uzaklıkta yer alıyor.
Levent GÖKMEN DEMİRCİLER
lgokmen@ekonomist.com.tr
En yakın yerleşim yerleri ise Göktürk ve Kayaşehir. Çevresinde yapılaşmanın bulunmadığı havalimanının çevresinde Ağaoğlu’ndan Nef’e kadar markalı üreticilerin yer arayışı olduğu yönünde duyumlar alıyoruz.
Hızlı davranıp şimdiden proje geliştirenler de bulunuyor. THY çalışanları ve mimarlardan oluşan yedi kişilik kumcu üye ile Kasım 20l6’da kumlan Havakent Kooperatifi gibi…
Havakent Yönetim Kumlu Başkanı Erkut Çavuş, kooperatiflerinin havalimanı çalışanlarına yönelik 600 konut üretmek üzere kurulduğunu ancak hedeflerini büyütüp 4 bin konuta çıkma kararı aldıklarını söylüyor.
Eyüp Akpınar’da toplam 240 dönüm alanda geliştirilecek projede otel, hastane, AVM, ofis ve caminin yanı sıra dört etapta 4 bin konut bulunacak. Kuzey İstanbul’da yepyeni bir yaşam alanı oluşturacaklarını belirten Çavuş, projenin toplam maliyetinin 1 milyar doları bulacağını da vurguluyor.
Erkut Çavuş, aile şirketi CVS Gayrimenkul ile bölgede arazi alım-satımı yaparken projeyi geliştirmeye karar verdiğini söylüyor. Çavuş, “Havalimanı açıldığında yakınında uygun fiyata nitelikli konut bulmak mümkün olmayacak.
Biz de hala uygun fiyatlı olan Akpınar’da brüt metrekare fiyatı 2 bin 300-2 bin 400 TL’den sosyal donatıları olan nitelikli konutlar üreteceğiz. Ön talep sürecinde şimdiden 250 konut sattık. Bölgenin 1/1000’lik planları askıda.
Planların çıkmasının ardından projemizi hayata geçirmek üzere harekete geçeceğiz’’ diyor. Denize 750 metre mesafede yer alan projede, 60 metrekarelik 1+1’ler 150 bin TL’den, 90 metrekarelik 2+1 daireler 201 bin TL’den, 120 metrekarelik 3+1 daireler de 270 bin TL’den satışa sunuluyor.
Erkut Çavuş, Üçüncü Havalimanı’nın doğu yönünde deniz tarafında yer alan projenin sahil kısmının Ataköy sahili gibi şekillendirilip bölgeye yat limanı da yapılacağını ifade ediyor. Çavuş, projelerinin Gayrettepe-Göktürk-Üçüncü Havalimanı metrosu ile Başakşehir-Arnavutköy-Üçüncü Havalimanı metrosunun birleşme noktası olan Oda yeri kavşağına da 1,5 km uzaklıkta yer aldığını belirtiyor.
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