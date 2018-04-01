Uludağ Ekonomi Zirvesi gündemi belirledi
Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl “Gelecek” temasıyla birbirinden ilgi çekici oturumlara sahne oldu. Bin 550’ye yakın katılımcıya ev sahipliği yapan zirvede gayrimenkulden dijitalleşmeye, Avrupa’nın ve girişimciliğin geleceğine kadar birçok konu masaya yatırıldı.
Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşti.
İki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan bin 550’ye yakın katılımcıyı ağırlayan Zirve’nin bu yıl ana teması “Gelecek” oldu. Yedinci Uludağ Ekonomi Zirvesi, her yıl olduğu gibi yine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılış konuşması ile başladı. Şimşek, dünyadaki ve Türkiye’deki son ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İki gün süren zirve kapsamında, dünya ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacılar tarımdan sağlığa, dijital dönüşümden sanayiye geleceğin rotasını masaya yatırdılar.
Endüstri 4.0’ın gündemde olduğu yeni dönemde iş dünyasının önündeki fırsatlara odaklanan zirvede, Türkiye-AB ilişkilerinin şu andaki durumu ve geleceği konuları da masaya yatırıldı. Zirve, bu yıl büyük bir start up yarışmasına da ev sahipliği yaptı.
Galata Business Angels ve Endeavor işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Stars of Region’ yarışmasına Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’dan girişimciler katıldı. Yarışma sonucunda Jüri özel ödülünü Dabchy uygulaması, üçüncülük ödülünü Piri Guide, ikincilik ödülünü Leafinbox ve birincilik ödülünü ise Fazla Gıda girişimleri aldı.
Katılımcılara zengin bir iç görü ve “Gelecek” başlığı çerçevesinde birçok farklı alandan bilgiler sunan Uludağ Ekonomi Zirvesi için şimdiden 2019 hazırlıklarına başlandı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?