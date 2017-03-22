Uludağ Ekonomi Zirvesi www.zirvedencanli.com’da canlı yayında

Mart 22, 2017 0 Yorum 116 Okunma
Uludağ Ekonomi Zirvesi www.zirvedencanli.com’da canlı yayında

Türkiye’nin en önemli ekonomi buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi, www.zirvedencanli.com ’da bu yıl da canlı yayımlanacak.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından altıncı kez düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, Grand Yazıcı Otel’de 24-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde iş ve ekonomiye yön verenlerin yorum ve analizleri zirvedencanli.com’dan canlı olarak takip edilebilecek.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni zirvedencanli.com üzerinden izlemek isteyenler, Zirve başlamadan önce sitede yer alan programdan takip etmek istedikleri oturumlar için kendilerine hatırlatma koyabilecek.



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