Uludağ’ın ‘zirve’sinde gelecek konuşuldu

Mart 27, 2017 0 Yorum 81 Okunma
Uludağ’ın ‘zirve’sinde gelecek konuşuldu

İş dünyası, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde altıncı buluşmasını yaptı. Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen zirveye rekor düzeyde katılım oldu.

İş dünyası, siyaset ve bürokrasiden bin 300 katılımcının olduğu zirvede gelecek konuşuldu. Referandumun yatırım ve istihdam planlarını değiştirmediği mesajını veren iş dünyası temsilcileri, zirvede gelecek vizyonunu çizdi.

Zirveye iş dünyasının genç kuşak temsilcileri ile kadın liderlerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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