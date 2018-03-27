Uludağ’ın zirvesinden geleceğe bakıldı
Ekonomist ve Capital dergileri tarafından 7’ncisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, 22-24 Mart tarihlerinde gerçekleşti.
Etkinlik süresince bin 200’e yakın siyaset, bürokrasi ve iş insanını ağırlayan Zirve’nin ana gündem maddesi ‘gelecek’ oldu.
Açılış konuşmasını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yaptığı UEZ’de katılımcılar 12 farklı oturumda geleceği konuştu. Yine Zirve, bu yıl ilk kez büyük bir start up yarışmasına da ev sahipliği yaptı.
Açılış konuşmaları galerisi için tıklayın
Fuaye alanı ve salon galerisi için tıklayın.
“Stars Of Region” Yarışması ve Mehmet Şimşek fotoğrafları için tıklayın
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