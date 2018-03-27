‘Uludağ’ın zirvesi’nden geleceğe bakıldı
Ekonomist ve Capital dergileri tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi geçen hafta yapıldı.
Bin 200’e yakın kişiyi ağırlayan ve açılışını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yaptığı zirvede katılımcılar 12 farklı oturumda geleceği konuştu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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