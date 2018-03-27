‘Uludağ’ın zirvesi’nden geleceğe bakıldı

Mart 27, 2018 0 Yorum 152 Okunma
‘Uludağ’ın zirvesi’nden geleceğe bakıldı

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi geçen hafta yapıldı.

Bin 200’e yakın kişiyi ağırlayan ve açılışını Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yaptığı zirvede katılımcılar 12 farklı oturumda geleceği konuştu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap