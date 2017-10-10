Üretim kapasitesini üç katına çıkaracak
Konyalı Helvacızade Grubu üretim kapasitesini üç katına çıkaracak yeni bir yatırıma soyundu.
25,4 milyon TL’lik yatırım teşvik belgesi alan şirket, böylece endüstri 4.0 standartlarına geçiş yapacak.
Helvacızade Gıda ilaç Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “Toplam ciromuzun 1 milyar TL’ye ulaşabileceği bir üretim altyapısı olacak” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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