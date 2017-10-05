Ürün gamındaki artış istihdamı da arttırdı
Sanko Holding çatısı altında faaliyet gösteren MST Sanko İş ve Tarım Makinaları, 2016 yılında Anadolu 500’de istihdamını en çok artıran şirket oldu.
Ürün gamındaki genişleme ve ihracat pazarlarındaki artış nedeniyle kadrosunu büyütmeye yönelen şirket, 2015 yılında 123 olan çalışan sayısını yüzde 174,8 artırarak 2016’da 338 kişiye çıkardı.
Şirketin bugünkü çalışan sayısı ise 450’yi buluyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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