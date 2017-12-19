Uyuşturucuya karşı 40 merkez açılacak

Aralık 19, 2017 0 Yorum 81 Okunma
Uyuşturucuya karşı 40 merkez açılacak

Uyuşturucu bağımlılığının çözümünde rehabilitasyonun önemli yeri var.

McKinsey ile çalışarak bir model oluşturan Yeşilay’ın CEO’su Savaş Yılmaz, bağımlıların altı ay kalabilecekleri 40 rehabilitasyon merkezinin açılmasıyla sorunun çözülebileceğini söylüyor.

Yılmaz, SGK ödemesiyle ilgili mevzuatın çıkmasıyla birlikte, 100-150 milyon TL’lik bu yatırımı özel sektörün yapabileceğini kaydediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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