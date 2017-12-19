Uyuşturucuya karşı 40 merkez açılacak
Uyuşturucu bağımlılığının çözümünde rehabilitasyonun önemli yeri var.
McKinsey ile çalışarak bir model oluşturan Yeşilay’ın CEO’su Savaş Yılmaz, bağımlıların altı ay kalabilecekleri 40 rehabilitasyon merkezinin açılmasıyla sorunun çözülebileceğini söylüyor.
Yılmaz, SGK ödemesiyle ilgili mevzuatın çıkmasıyla birlikte, 100-150 milyon TL’lik bu yatırımı özel sektörün yapabileceğini kaydediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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