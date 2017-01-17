Vade sorununa alternatif çözüm

Ocak 17, 2017 0 Yorum 17 Okunma
Vade sorununa alternatif çözüm

Logo Yazılım ve FIT Solutions, şirketlerin nakit akışı daralması nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ihtiyacına yönelik alternatif bir finansal çözüm geliştirdi.

İki şirketin kurduğu Figo Platformu, bankaları, faktoring şirketlerini, alıcı ve satıcı şirketleri aynı platformda buluşturuyor.

Platform, tedarikçilerin alacaklarını vadelerinden önce nakde çevirmesine aracılık ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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