Vakıf Katılım’dan 500 milyon TL’lik ihraç
Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Leasing aracılığıyla 500 milyon TL tutarında, 126 gün vadeli, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.
Vakıf Katılım, son 1 yıl içerisinde 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3,2 milyar TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi ve şu an tedavülde yaklaşık 1,2 milyar TL’lik kira sertifikası bulunuyor.
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Bu şekilde kira sertifikaları alanında sektöre katkı sunmaya, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz” dedi.
Son yıllarda Türk sermaye piyasalarında dinamizmin arttığını, konvansiyonel ürünlerin dışında sermaye piyasası ürünlerinin daha fazla hayatımıza girdiğini aktaran Göktaş, fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından bunun önemli olduğunu belirtti.
Yine itfanın ekonominin giderek güçlenmesinin de önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.
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