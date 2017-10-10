Vakko, iki markayla yeme içmeye girdi
Yeme içme sektörüne katılan yeni markalardan biri de Vakko oldu. Şirket iki markayla sektöre adım attı. Vakkorama CoffeShop’un ilk şubesi Istinyepark’taki Vakko mağazası içinde açıldı.
Ilk şubesi Akmerkez’de ve ikinci şubesi Bodrum Palmarina’da açılan Vakko Patisserie Petit Four’un ise yıl sonuna kadar beş şubeye ulaşması hedefleniyor.
(MOF) unvanının sahibi Philippe Chatelain danışmanlığında, Pasta Şefi Ghislain Gaille tarafından Vakko’nun kendi mutfağında hazırlandığının altını çiziyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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