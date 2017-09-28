Vestel’de görünüm iyileşiyor
‘Vestel Elektronik’in ikinci çeyrekte net kârı, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 94 milyon TL’ye yükseldi ve 7 milyon TL olan tahminimizin üzerinde gerçekleşti.
Satış gelirleri yüzde 23 artarak 2,9 milyar TL oldu. Bizim tahminimiz ise 2,6 milyar TL idi. Satış gelirleri, tüketici elektroniği segmentinde yüzde 8, beyaz eşyada yüzde 40 arttı.
TV talebinin Türkiye’de ve Avrupa’da düşük seyretmesi, tüketici elektroniği segmentindeki gelirleri baskıladı.
Buna karşılık yüksek beyaz eşya, klima ve mobil telefon satışları bu etkiyi egale etti. Bunlara ek olarak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yapılan fiyat artışları ve zayıf TL’nin ihracat gelirlerine olumlu etkisi, satış gelirlerine katkıda bulundu.
Orta vadeli görünümü iyileşen şirket için ‘Endeks Üzeri Getiri’ tavsiyemiz ve 9,10 TL hedef fiyatımız var.”
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