Vialand’i 2017’de Anadolu’ya taşıyacak
Gürsoy Grubu, Vialand ve Venezia’da ortağı Bayraktar Grubu’nun hisselerini satın alınca iki AVM’de de yönetimde değişime gitti.
THY’de 12 yıllık satış ve pazarlama tecrübesi olan Faruk Çizmecioğlu, iki projenin de genel müdürlüğüne getirildi.
Çizmecioğlu, “2017’de Anadolu’da hem sıfırdan AVM kurma hem de satın alma yoluna gidebiliriz. Sıfırdan yatırımlarda temapark da yapabiliriz” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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