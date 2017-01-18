WaterGarden için yeni yerler bakıyor

Ocak 18, 2017 0 Yorum 26 Okunma
WaterGarden için yeni yerler bakıyor

Son dönemde gayrimenkul alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çeken Ziylan Grup, geçen yıl İstanbul Ataşehir’de WaterGarden eğlence merkezini açmıştı.

Şirket henüz bu yatırımın bir yılı dolmadan yeni bir WaterGarden açmak için çalışmalara başladı.

Bunun için Beylikdüzü ve Üçüncü Havalimanı yakınlarında arazi bakılıyor.

Antalya, Gaziantep ve Adana’dan da WaterGarden için teklifler var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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