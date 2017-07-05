Yabancı yatırımda kan kaybı durmuyor
FED’in faiz artırımları gelişmekte olan ülkelere yabancı yatırım girişini yavaşlatıyor. Türkiye ise OHAL ve AB ile yaşanan gerilim nedeniyle doğrudan yabancı yatırımda ‘acı fren’ yaptı.
2016’da yüzde 31 gerileyen doğrudan yatırımlar, 2017’nin ilk çeyreğinde de yüzde 4 azaldı.
Sıcak para yatırımlarına bakıldığında ise dolar bazında ucuzlayan borsada yabancı payı yüzde 65’i geçti.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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