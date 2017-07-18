Yapay zeka Audi A8’de
Audi, yeni amiral gemisi A8 modelini Barselona’da tanıttı.
Yeni yılın ilk çeyreğinde üretimine başlanacak olan ve markanın dördüncü neslini temsil eden Audi A8, aynı dönemde Türk tüketicileriyle de buluşturulacak.
Audi Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro, “Teknoloji, dijitalleşme, sürdürülebilirlik gibi kavramlar, yeni modele uygulandı.
Yapay zeka, yeni modelde kendini gösteriyor” diyor.
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