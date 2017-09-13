Yapı Kredi Leasing’den sendikasyon
Yapı Kredi Leasing, 10 bankanın katılımıyla 150 milyon dolar değerinde sendikasyon kredisi sağladı. Yapı Kredi Leasing’in iki yıl vadeli sendikasyon kredisi, 115 milyon dolar ve 30 milyon Euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden temin edildi.
Yapı Kredi Leasing’in sağladığı bu sendikasyon kredisi, hem küçük hem de büyük ölçekli şirketleri desteklemek amacıyla kullandırılacak. Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, şu değerlendirmede bulundu: “Sektörün en köklü kuramlarından biri olarak leasingin tüm olanaklarını müşterilerimizi desteklemek için kullanıyoruz.
Bu yılın ilk yarısında 2,3 milyar TL tutarında sözleşme imzaladık ve bir önceki yıla göre yüzde 35 büyüme sağladık. Farklı sektörlerden üreticilerle, distribütörlerle geliştirdiğimiz işbirliği ve kampanyalarla hizmetlerimizi geniş bir müşteri tabanına yayıyoruz.”
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