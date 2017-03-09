Yaşlanan nüfusumuz yeni sektör yarattı

Mart 9, 2017 0 Yorum 86 Okunma
Yaşlanan nüfusumuz yeni sektör yarattı

Yaşlanan nüfusla birlikte Türkiye’deki özel huzurevi sayısı da giderek artıyor.

2012 yılında 119 olan özel huzurevi sayısı bugün 171’e ulaşmış durumda.

Ortalama 3 milyon TL yatırımla kurulan özel huzurevlerinin aylık ücretleri genelde bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiyor.

Ancak bu alanda da A plus hizmet veren merkezler var ve aylık ücretleri 15 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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