Yaşlanan nüfusumuz yeni sektör yarattı
Yaşlanan nüfusla birlikte Türkiye’deki özel huzurevi sayısı da giderek artıyor.
2012 yılında 119 olan özel huzurevi sayısı bugün 171’e ulaşmış durumda.
Ortalama 3 milyon TL yatırımla kurulan özel huzurevlerinin aylık ücretleri genelde bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiyor.
Ancak bu alanda da A plus hizmet veren merkezler var ve aylık ücretleri 15 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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