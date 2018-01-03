YATIRIMCI KÖŞESİ…
SORU: Hisse yorumlarınızı Ekonomist dergisinden takip ediyorum. MEMSA hisse senedi hakkında bilgi verebilirmisiz? Hissenin tahtası kapandımı hissede hiç hareketlilik yok! Teşekkürler.
Mehmet Tari
CEVAP: “Mensa Sınai hissesinin işlem sırası 2016 yıl sonu finansal raporlarını yayımlamadığından 12 Haziran 2017’de geçici olarak işleme kapatıldı. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 19 Haziran 2017 tarihli kararıyla ise tüm finansal raporlarını tebliğ kapsamında yayımlayıncaya kadar Pay Piyasası Yönergesi’nin 30’uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine karar verildi.
Ancak Mensa Sınai, karar tarihinden itibaren geçen ve aynı maddede belirtilen altı aylık süre içinde finansal raporlarını yayımlamadı. Şirket, 2016 yılı kotta kalma ücretini de son ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde ödemedi.
Bu nedenle Kotasyon Yönergesi’nin kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının “Ortaklığın Borsaya ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin tamamını son ödeme tarihinden itibaren 1 yıl içinde ödememesi” şeklindeki (e) bendi kapsamında; şirket payları 28 Aralık 2017 itibarıyla borsa kotundan çıkarıldı. Bu nedenle hissede hareket görülmüyor.
Kotasyon Yönergesi’nin 28’inci maddesi kapsamında, şirketin bir yıl içinde tüm finansal raporlarını tebliğ çerçevesinde yayımlaması ve borsaya olan tüm kotasyon ücret borçlarını ödemesi halinde, şirket paylarının tekrar borsa kotuna alınması hususu ise değerlendirilecek.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?