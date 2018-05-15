Yazılım şirketiyle Avrupa’ya açılıyor
Enka Şirketler Grubu’nun yazılım şirketi ENKA Systems, Avrupa’ya açılıyor.
Şirket, dev şantiyeleri yöneten grupların yazılım ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıl kurulmuştu.
ENKA Systems, dünya çapında yazılımlar üreten bir teknoloji şirketi olmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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