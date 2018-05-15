Yazılım şirketiyle Avrupa’ya açılıyor

Mayıs 15, 2018 0 Yorum 84 Okunma
Yazılım şirketiyle Avrupa’ya açılıyor

Enka Şirketler Grubu’nun yazılım şirketi ENKA Systems, Avrupa’ya açılıyor.

Şirket, dev şantiyeleri yöneten grupların yazılım ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıl kurulmuştu.

ENKA Systems, dünya çapında yazılımlar üreten bir teknoloji şirketi olmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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