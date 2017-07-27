Yemek kartlarında rekabet kızışıyor
Yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartı pazarında rekabet giderek kızışıyor.
Tüm Restoran Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği, yeni bir yemek kartı markasıyla piyasaya girmeye hazırlanıyor.
Sektördeki yerli şirketler pastadan daha fazla pay almaya çalışıyor. Pazarın büyük şirketleri ise yeni ürünlerle farklılaşmaya uğraşıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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