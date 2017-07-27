Yemek kartlarında rekabet kızışıyor

Temmuz 27, 2017 0 Yorum 41 Okunma
Yemek kartlarında rekabet kızışıyor

Yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartı pazarında rekabet giderek kızışıyor.

Tüm Restoran Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği, yeni bir yemek kartı markasıyla piyasaya girmeye hazırlanıyor.

Sektördeki yerli şirketler pastadan daha fazla pay almaya çalışıyor. Pazarın büyük şirketleri ise yeni ürünlerle farklılaşmaya uğraşıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap