Yeni aldığı projelerle cirosunu katlayacak
Yaşadığı bir yangın olayından etkilenip itfaiye aracı üretimine soyunan Manisalı İsa Tecim’in 43 yıl önce kurduğu Volkan İtfaiye, bugün alanında dünyanın dört şirketinden biri.
Pek çok kuruluşa yangın söndürme araçları üreten şirket, 30 ülkeye de ihracat yapıyor.
Volkan İtfaiye Araçları Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, “Yeni projelerle 2018 yılında 150 milyon TL ciroya ulaşacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Mardinli bulgurcu Avrupa'ya açılıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?