Yeni fabrikasını temmuzda açıyor

Haziran 19, 2018 0 Yorum 145 Okunma
Yeni fabrikasını temmuzda açıyor

Zade markasıyla bitkisel yağ üreten Konyalı Helvacızade Grubu, 15 milyon Euro yatırımla kurduğu yeni fabrikasını temmuz ayında açacak.

Bu fabrikayla şirketin üretim kapasitesi üç katına çıkacak.

Yeni fabrikanın katkısıyla bu yıl ciroda yüzde 40 artış bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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