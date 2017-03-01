Yeni fabrikasıyla ihracata yüklenecek

Mart 1, 2017 0 Yorum 73 Okunma
Yeni fabrikasıyla ihracata yüklenecek

Ode Yalıtım, Eskişehir’de 100 milyon TL yatırımla bir fabrika kuracak. Bu fabrikayla cironun dört yılda 450 milyon TL’ye taşınması hedefleniyor.

Fabrika tamamlanınca şirket üretimde 100 bin metrekarelik kapalı alana ulaşacak.

Ode Yalıtım Yönetim Kurulu Başkam Orhan Turan, “Çin’den Almanya’ya kadar olan coğrafyadaki en büyük teknik yalıtım kapasitesine sahip şirket olacağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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